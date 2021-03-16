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США ведуть переговори з низкою країн про передачу зайвих доз COVID-вакцини

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 16 березня 2021 20:48
США ведуть переговори з низкою країн про передачу зайвих доз COVID-вакцини Фото: вакцина Pfizer від коронавіруса (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Влада США ведуть переговори з країнами про те, кому віддати надлишки вакцини від коронавіруса, які можуть залишитися після вакцинації в країні. Але поки що невідомо, з якими.

Про це розповів президент США Джо Байден, повідомляє Reuters.

Він не назвав країни, з якими ведуть переговори, але пообіцяв незабаром розповісти про цю ситуацію більше.

"Ми вже ведемо переговори з кількома країнами. Я дам вам знати про це дуже скоро", - сказав Байден.

Відомо, що президент США раніше називав пріоритетом вакцинацію всіх американців, перш ніж передавати вакцину в інші країни.

Раніше було відомо, що Мексика хоче США попросити вакцину в борг зараз, щоб повернути пізніше, коли привезуть дози за контрактом.

Також повідомлялося, що в США медичний регулятор розглядає дані про результати випробувань вакцини AstraZeneca від коронавіруса. Її можуть схвалити для екстреного використання протягом місяця.

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