США ведут переговоры с рядом стран о передаче лишних доз COVID-вакцины

Власти США ведут переговоры со странами о том, кому отдать излишки вакцины от коронавируса, которые могут остаться после вакцинации в стране. Но пока неизвестно, с какими.

Он не назвал страны, с которыми ведут переговоры, но пообещал вскоре рассказать об этой ситуации больше.

"Мы уже ведем переговоры с несколькими странами. Я дам вам знать об этом очень скоро", - сказал Байден.

Известно, что президент США ранее называл приоритетом вакцинацию всех американцев, прежде чем передавать вакцину в другие страны.