США посилили санкції проти Куби

Сполучені Штати Америки посилили санкції щодо Куби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

Як повідомляється, Управління надало поправки, згідно з яким вводиться заборона на групові поїздки американських громадян на Кубу в освітніх цілях.

Також більше не будуть видаватися ліцензії на експорт в Кубу приватних літаків і морських пасажирських судів. Нові заходи набудуть чинності 5 червня 2019 року.

Посилення санкцій націлені на те, щоб "не дати доларам США потрапити в руки армії, спецслужб і правоохоронних органів Куби".

Посилення санкцій проти Куби передбачено Актом президента США про національну безпеку, який Дональд Трамп підписав 16 червня 2017 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Сполучені Штати Америки повідомили компаніям, які здійснюють постачання авіапального в Венесуелу, що вони повинні припинити їх, інакше вони можуть потрапити під санкції.

Крім того, в офіційній базі Конгресу США був опублікований документ, який припускає санкції щодо учасників "Північного потоку-2". У законопроекті передбачаються в першу чергу обмеження, які будуть вводитися проти зовнішніх компаній, які надають свої спеціалізовані суду для укладання труб Nord Stream 2 в Балтійському морі.