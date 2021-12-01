США посилять вимоги до COVID-тестів для прибувших в країну

Адміністрація США готує більш суворі вимоги до тестів на COVID-19 для всіх тих, хто прибуває в країну, включаючи осіб, що повертаються на батьківщину. Влада хоче стримати поширення потенційно небезпечного "Омікрон" -штаму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Ті, хто має намір відправитися в США мають проходити тест на ковід не більше ніж за добу до посадки на рейс, незалежно від вакцинації або країни вильоту.

В адміністрації також розглядають можливість введення вимоги про те, щоб всі мандрівники проходили повторне тестування на ковід протягом трьох-п'яти днів після прибуття.

Про це, як очікується, президент США Джо Байден оголосить у четвер.

При цьому, продовжує видання, влада США обговорює можливість ввести вимогу семиденного карантину для всіх в'їжджаючих, включаючи громадян США, навіть якщо результати їхніх тестів будуть негативними. Порушників цих правил штрафуватимуть і каратимуть.

Досі неясно, коли саме нові вимоги набирають чинності. За словами джерел видання, мова йде про один або два тижні. Деталі нових правил поки ще обговорюються в Білому домі, МОЗ та Мін'юсті США.

Зараз американська влада вимагає від тих, хто прищепився затвердженої США або Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) вакциною, результати тесту на коронавірус не більше ніж за три дні до вильоту. При цьому в листопаді в США з-за кордону щодня прилітало понад 200 тис. осіб.