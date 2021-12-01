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США ужесточат требования к COVID-тестам для въезжающих в страну

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США, Среда 01 декабря 2021 03:12
США ужесточат требования к COVID-тестам для въезжающих в страну Фото: США ужесточат требования к тестам на коронавирус для въезжающих в страну (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Администрация США готовит более строгие требования к тестам на COVID-19 для всех въезжающих страну, включая возвращающихся на родину американцев. Власти хотят сдержать распространение потенциально опасного "Омикрон"-штамма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Намеревающиеся отправиться в США должны будут проходить тест на ковид не более чем за сутки до посадки на рейс, независимо от вакцинации или страны вылета.

В администрации также рассматривают возможность введения требования о том, чтобы все путешественники проходили повторное тестирование на ковид в течение трех-пяти дней после прибытия.

Об этом, как ожидается, президент США Джо Байден объявит в четверг.

При этом, продолжает издание, власти США обсуждают возможность ввести требование семидневного карантина для всех въезжающих, включая граждан США, даже если результаты их тестов будут отрицательными. Нарушителей этих правил будут штрафовать и наказывать.

До сих пор неясно, когда именно новые требования вступают в силу. По словам источников издания, речь идет об одной или двух неделях. Детали новых правил пока еще обсуждаются в Белом доме, Минздраве и Минюсте США.

В настоящее время американские власти требуют от тех, кто привился утвержденной США или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакциной, результаты теста на коронавирус не более чем за три дня до вылета. При этом в ноябре в США из-за рубежа ежедневно прилетало более 200 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что Израиль закрыл границы на две недели из-за появления нового штамма.

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