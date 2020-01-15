У США збільшилася кількість постраждалих після скидання палива на початкові школи

У США збільшилася кількість постраждалих в місті Кадахі біля Лос-Анджелеса після того, як літак скинув авіаційне паливо над густонаселеним районом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляється, 60 осіб отримали медичну допомогу після того, як паливо було скинуто на навчальні заклади.

Раніше повідомлялося, що в результаті інциденту постраждала 31 людина, з них 20 - діти, і 11 - дорослі. Вони отримали незначні пошкодження, які не потребують госпіталізації.

Нагадаємо, через кілька хвилин після старту пілот повідомив диспетчерам про надзвичайної ситуації, пов'язаної з механічною несправністю на борту.

Пілот вирішив застосувати аварійний скид палива, щоб не перевищити максимально допустиму посадкову масу лайнера. Паливо не встигло розвіятися в повітрі й потрапило на територію шкіл. Літак в результаті безнапасно приземлився.

Відповідні органи США з'ясовують, чому пілот допустив скидання палива над густонаселеним районом, а не у спеціально призначеному районі. Також повідомлялося, що за останні десять років не відбулося жодного подібного випадку.

Як писало раніше РБК-Україна, в Індії літак авіакомпанії Air Asia, який виконував рейс з Калькутти в Мумбаї, екстрено повернувся в аеропорт вильоту через загрозу вибуху.