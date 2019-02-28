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У США через витік хлору госпіталізували понад 50 осіб

Новини » Надзвичайні події    28.02.2019 - 05:15
У США через витік хлору госпіталізували понад 50 осіб
Фото: компанія Birmingham Water Works (birminghamtimes.com)

У компанії Birmingham Water Works запевняють, що здоров'ю і життю працівників нічого не загрожує

У Сполучених Штатах Америки в штаті Алабама після витоку хлору на підприємстві водопостачання Birmingham Water Works госпіталізували понад 50 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії Twitter.

Спочатку госпіталізували 14 осіб, пізніше ще 40 працівників направили в медустанови на обстеження.

Причиною викиду хлору стало випадкове змішування натрію гіпохлориту (відбілююча речовина) та сульфату заліза.

У компанії запевняють, що шкідливі речовини не просочилися назовні та залишилися всередині підприємства.

Згідно з заявою Birmingham Water Works, наразі здоров'ю та життю працівників нічого не загрожує.

Загрози здоров'ю і безпеці населення також немає, водопостачання в регіоні не постраждало.

Нагадаємо, в Нідерландах роттердамська компанія Aluchemie може отримати штраф 11 мільйонів євро за забруднення повітря. Компанію звинувачують в тому, що вона роками викидала у повітря набагато більше діоксиду сірки, ніж дозволено.

 

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