США успішно випробували прототип лазерної установки

Військово-повітряні сили Сполучених Штатів Америки провели успішне випробування наземного прототипу лазерної установки, в результаті якого збили кілька ракет повітряного базування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Drive.

За даними видання, випробування проходили на полігоні "Білі піски" в Нью-Мексико 23 квітня. Протиракетний лазер розробили в рамках концепції SHiELD (Self-Protect High Energy Laser Demonstrator), за якою до 2021 року всі американські винищувачі озброять лазерами.





Передбачається, що лазерна система підвищить потужність військових літаків і захистить винищувачі від ракет класу "повітря - повітря" і "земля - повітря". Подробиці випробувань військові ВПС США тримають у секреті. Але, за даними видання, всі цілі були успішно збиті.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що два винищувачі американських Військово-повітряних сил (ВПС) F-35A Lightning II в рамках операції "Непохитна рішучість" завдали повітряного удару по іракському Ваді-Ашаю (Wadi Ashai) в підтримку дій об'єднаної оперативної групи в Іраку.

Крім того, у США успішно пройшов тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III.