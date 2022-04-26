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США підтримають рішення України щодо нейтральності, якщо воно буде, - Блінкен

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Вашингтон, Вівторок 26 квітня 2022 21:56
США підтримають рішення України щодо нейтральності, якщо воно буде, - Блінкен Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон підтримає рішення України щодо нейтральності, якщо воно буде. Однак він наголосив, що це будуть вирішувати лише українці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію виступу Блінкена в комітеті Сенату США з закордонних справ.

Блінкен вступив у суперечку з одним із сенаторів, який заявив, що Росія могла напасти на Україну саме через те, що США підтримували її членство в НАТО. На думку сенатора, нейтральний статус України допоміг би зараз завершити війну з РФ.

"Ці рішення приймають самі українці (щодо НАТО - ред.). Ми маємо зробити, щоб у цієї країни були можливості боротися з агресію РФ та зміцнити свої позиції за столом переговорів. Якщо це відбудеться, то ми підтримаємо позицію України, якщо вона погодиться брати участь у цих переговорах", - відповів йому держсекретар.

Нагадаємо, в Офісі президента заявляли, що Україна відкрита до обговорення нейтрального статусу, але за умови жорстких гарантій безпеки.

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