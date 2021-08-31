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США та Україна обговорили посилення торгівлі між країнами

Автор: Инна Собора

Торгівельний представник США Кетерін Тай провела зустріч з міністром економіки України Олексієм Любченком. Вони обговорювали осилення економічних та торговельних відносин між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Американська сторона наголосила на питаннях прозорості, прогнозованості та підзвітності в економіці Україні.

“Ці зусилля зміцнять довіру до українського уряду та створять середовище, що дозволить торгівлі процвітати”, - заявила Тай під час зустрічі.

Серед інших питань, сторони обговорили:

  • перспективу збільшення інвестицій між країнами,
  • регуляторні питання,
  • цифрову торгівлю,
  • проблеми інтелектуальної власності.

Вони також висловили спільні побоювання щодо перевищення потужностей у металургійній та алюмінієвій промисловості внаслідок неринкової економіки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у США. На сьогодні у президента заплановано вісім зустрічей.

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Сполучені Штати АмерикиУкраїнаОлексій Любченко