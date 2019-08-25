У США через удар блискавки постраждали шість людей

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Блискавка вдарила у дерево, під яким ховалися від дощу люди

Поблизу американського міста Атланта (штат Джорджія) блискавка вдарила в дерево на полі для гольфу, в результаті чого постраждали шість людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Fox News.

Відзначається, що травми отримали вболівальники, які були присутні на змаганнях. У поліції повідомили, що постраждали п'ятеро чоловіків і одна неповнолітня дівчина. Всіх поранених доправили до лікарні, вони знаходяться у свідомості і дихають самостійно. Загрози їх життю немає.

Третій раунд фіналу довелося перервати на 30-ій хвилині турніру через попередження про шторм в цьому районі. Пішов дощ, люди стали шукати притулок під сосною. За словами одного з гольфістів, блискавка влучила в дерево двічі.

Lightening strike at the FedEx championship cup in Atlanta. Hope everyone is ok. #FedExCup pic.twitter.com/gbSFvVJwHO — Blake Manuel (@Bcicles) August 24, 2019

Раніше повідомлялося, що близько 140 осіб постраждали від ударів блискавок в гірському масиві Гєвонт в польських Татрах. Загинули двоє 10-річних дітей і дві жінки 46 і 24 років.

РБК-Україна писало, що в результаті удару блискавки на пляжі в Санта-Крус-дель-Норте (Куба) загинули п'ять осіб, серед них - троє дітей. За даними фахівців з кубинського Інституту геофізики і астрономії, щорічно на острові внаслідок ударів блискавок гинуть не менше 65 людей - більше, ніж через урагани.