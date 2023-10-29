В США участник президентской гонки призвал к увеличению помощи Украине

Как отметил Кристи, Минобороны США тратит 5% годового бюджета на военную помощь Украине. Вооруженные силы, со своей стороны, уничтожили уже половину российской техники на поле боя.

"Нам нужно это сделать, потому что если этого не произойдет, то другие наши союзники усомнятся в том, стоят ли чего-то наши обещания", - пояснил член Республиканской партии.

В частности он напомнил и о том, что Штаты обещали Киеву поддержку в случае угрозы территориальной целостности Украины еще в начале 1990-х, когда украинцы избавились от ядерного оружия.

"Украина тогда выполнила свои обязательства, а мы должны выполнять свои", - добавил Кристи.

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