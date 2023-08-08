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США на этой неделе объявят новый пакет военной помощи Украине, - Госдеп

Фото: Мэтью Миллер, спикер Госдепа США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки на этой неделе анонсируют передачу Украине нового вооружения в рамках очередного пакета военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Государственного департамента США Мэтью Миллера.

Миллер отказался раскрывать ответ государственного секретаря США Энтони Блинкена на просьбу министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о передаче нашей стране дальнобойных ракет ATACMS. 

"Но, как мы уже говорили, мы продолжаем поставлять Украине артиллерию и целый ряд вооружений. В конце этой недели будут сделаны другие анонсы о дополнительной помощи, которую мы планируем оказать Украине", - рассказал спикер Госдепа. 

Он также добавил, что США рассматривают возможную передачу Украине новых ракет или оборонных систем, но сейчас никаких анонсов нет. 

Разговор Кулебы и Блинкена

Напомним, вчера Министерство иностранных дел Украины сообщило о переговорах между Кулебой и Блинкеном

В ходе обсуждений украинский министр поблагодарил своего американского коллегу за уже предоставленную помощь для обороны от российского вторжения. Также Кулеба призвал предоставить ATACMS для усиления дальнобойных возможностей Украины.

Стоит отметить, что ракеты ATACMS способны бить по целям на расстоянии до 300 километров. Ранее в Белом доме заявляли, что возможные поставки обсуждают на уровне президентов двух стран. 

 

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