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У США третій міністр пішов у відставку після подій у Капітолії

Автор: Инна Собора

Виконуючий обов'язки міністра внутрішньої безпеки США Чед Вулф заявив, що йде зі своєї посади. Він став третім міністром, який залишив кабінет 45-го президента Дональда Трампа після штурму Капітолію.

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Про це пише "Голос Америки".

Трамп відкликав кандидатуру Вулфа на посаду міністра внутрішньої безпеки минулого тижня, і Вулф заявив, що негайно піде у відставку.

"Він став останнім високопоставленим чиновником адміністрації Трампа, який пішов у відставку після спроби захопити Капітолій минулої середи", - йдеться в повідомленні.

Раніше міністр освіти США Бетсі Девос подала у відставку.

Нагадаємо, також 7 січня міністр транспорту США Елейн Прат подала у відставку. Так вона відреагувала на ситуацію з заворушеннями. Вона першою з міністрів відмовилася від своєї посади після подій у Капітолії.

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