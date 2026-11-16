В США третий день отменяют тысячи авиарейсов

15 ноября в США упразднили более 2300 рейсов, еще около 7700 задержали, по данным сервиса FlightAware. В преддверии авиакомпании отменили более 6400 рейсов и задержали более 8 тысяч.

Больше всего пострадали JetBlue, отменившая 28% рейсов, и American Airlines - 17%.

13 ноября Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило общенациональную остановку вылетов, длившуюся почти пять часов. Это самая длинная остановка авиасообщения в США со времен терактов 11 сентября 2001 года.

По словам министра транспорта Шона Даффи, проблема началась с замены роутера на объекте FAA в Эльдорадо, штат Арканзас. Это повлекло за собой сбой недавно установленного роутера в Амарилло, штат Техас, который начал перегружать данными диспетчерские центры по всей стране.

FAA отключило эти роутеры, а также около 60 подобных. Однако настоящая причина сбоя до сих пор не установлена. Признаков кибератаки Даффи не видит. По его словам, роутеры, которые дали сбой, купили еще в 2001 году и устарели уже к 2006 году.

После сбоя Даффи попросил 50 млрд. долларов на модернизацию системы управления воздушным движением. Трамп поддержал его и призвал Конгресс одобрить финансирование.

Однако демократы отнеслись к этому скептически. По их данным, из 12,5 млрд долларов, выделенных на модернизацию в 2025 году, около 11 млрд до сих пор не потратили. Даффи возразил, что эти средства предназначались только для отдельных статей и не предусматривали нового программного обеспечения.

По прогнозу министра, полностью авиасообщение возобновится 16 ноября.