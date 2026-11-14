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В Минтрансе США требуют 50 млрд долларов на новое авиаоборудование после масштабного сбоя

05:55 14.11.2026 Сб
1 мин
aimg Юлия Маловичко
В Минтрансе США требуют 50 млрд долларов на новое авиаоборудование после масштабного сбоя Фото: министр транспорта США Шон Даффи (flickr.com)
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Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что для устранения масштабного сбоя в авиасистеме, а именно неполадок с навигацией, нужно 50 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам министра, деньги необходимы для модернизации системы, которая устарела. Даффи заявил, что причиной cбоя стали устаревшие маршрутизаторы и коммутаторы, которые не выдержали нагрузки.

В связи с этим чиновник призвал Конгресс выделить соответствующее финансирование - 50 млрд долларов для модернизации авиационной инфраструктуры.

Уже известно, что Федеральное управление гражданской авиации США сняло общенациональный запрет на вылеты после нескольких часов ограничений. Самолеты снова получили разрешение отправляться из аэропортов.

Однако последствия сбоя сохраняются: авиакомпании столкнулись с отменами и задержками рейсов, поскольку самолеты и экипажи оказались не на своих запланированных маршрутах.

Напомним, что власти предварительно исключили версию кибератаки. Основной причиной произошедшего считают технические проблемы с устаревшей инфраструктурой.

Масштабный сбой в США

Накануне в США произошел масштабный сбой в системе управления воздушным движением, из-за которого Федеральное управление гражданской авиации (FAA) временно остановило вылеты самолетов по всей стране.

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