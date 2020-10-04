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У США в трьох сенаторів виявлено коронавірус

Автор: Артур Родивилов

У США в трьох сенаторів-республіканців виявили коронавірус. Якщо вони не зможуть бути присутніми на публічних заходах, то під питанням опиниться затвердження Емі Барретт на посаду судді Верховного суду.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Сенатор від штату Вісконсін Рон Джонсон - третій сенатор-республіканець, який підтвердив днями факт зараження. У Майка Лі з Юти та Тома Тілліса з Північної Кароліни виявили коронавірус після відвідин церемонії номінування кандидатури Емі Коні Барретт у Верховний суд.

Джонсон не був присутній на заході, яке відбулося 26 вересня, проте він спілкувався з Лі та Тіллісом на традиційному обіді членів фракції Республіканської партії.

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3 жовтня лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл оголосив, що пленарних засідань не буде до 19 жовтня, сенатори продовжать роботу в комітетах.

Як вважають в телекомпанії, ця ситуація ставить під сумнів прагнення республіканців затвердити кандидатуру Барретт до президентських виборів, призначених на 3 листопада. У верхній палаті американського парламенту у Республіканській партії 53 голоси, у Демократичній - 47.

Вже шестеро учасників церемонії номінації судді Барретт, включаючи президента Дональда Трампа, захворіли на COVID-19. Захід проходив без дотримання соціальної дистанції, його учасники були без масок.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, який заразився на коронавірус, розповів про своє самопочуття. Глава держави подякував лікарям, медсестрам та іншому медперсоналу військового госпіталю Уолтера Ріда.

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