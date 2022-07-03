США вимагають видалити TikTok з App Store і Google Play: названа причина

Американський чиновник опублікував листи гендиректору Apple Тіму Куку і виконавчому директору Google Сундару Пічаї, в яких TikTok звинувачують у витоку даних.

Підкреслюється, що у американської влади є підтвердження витоку даних користувачів додатку, вони передаються владі КНР. При цьому TikTok називають загрозою національній безпеці і "вовком в овечій шкурі".

Федеральна комісія зв'язку просить компанії видалити додаток з App Store і Google Play до 8 липня. У разі відмови від Apple і Google будуть вимагати пояснень.