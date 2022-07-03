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США вимагають видалити TikTok з App Store і Google Play: названа причина

Фото: США вимагають видалити TikTok з App Store і Google Play (pixabay.com)
Автор: Іван Носальський

Федеральна комісія зв'язку США (FCC) вимагає від компаній Apple і Google видалити TikTok зі своїх магазинів додатків в найближчі дні. Відомство заявило про витік особистих даних користувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого комісара FCC Брендона Кара.

Американський чиновник опублікував листи гендиректору Apple Тіму Куку і виконавчому директору Google Сундару Пічаї, в яких TikTok звинувачують у витоку даних.

Підкреслюється, що у американської влади є підтвердження витоку даних користувачів додатку, вони передаються владі КНР. При цьому TikTok називають загрозою національній безпеці і "вовком в овечій шкурі".

Федеральна комісія зв'язку просить компанії видалити додаток з App Store і Google Play до 8 липня. У разі відмови від Apple і Google будуть вимагати пояснень.

Нагадаємо, у вересні 2020 року екс-президент США Дональд Трамп підписував заборону на завантаження програми TikTok на території його держави.

Але пізніше президент США Джо Байден скасував цей указ Трампа і дозволив роботу TikTok.

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