За напад на журналістів у Києві до поліції доставили 9 осіб

Фото: місце події (npu.gov.ua)

Одного з них вже упізнали як нападника

За напад на журналістів у Голосіївському районі Києва до поліції доставили 9 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що за підозрою в нападі на журналістів у Києві до управління поліції доставили дев'ять осіб. Вони дають пояснення, з ними проводяться слідчі дії, у тому числі опізнання. За розбійний напад їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві через напад на журналістів вводили план "перехоплення". Інцидент стався на вулиці Промислова, невідомі розбили автомобіль журналістів проекту "Стоп корупції", застосували газові балончики, побили одного з них і забрали сумку з грошима.

Також у поліції уточнили, що на місці події по приїзду поліції дев'ять учасників конфлікту назвалися охоронцями. Їх доставили до поліції, одного з них упізнали як нападника, його затримали. Діям інших учасників після перевірки дадуть правову оцінку.

При обшуку території, де стався напад, вилучили мобільні телефони нападників, сокиру, газовий балончик, два ножі, три травматичних пістолета, мисливський карабін, стартовий пістолет і патрони.

Потерпілий, якого доставили до лікарні, отримав черепно-мозкову травму та опік слизової оболонки очей. Після надання допомоги він покинув лікарню.