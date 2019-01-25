ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

За напад на журналістів у Києві до поліції доставили 9 осіб

Новини » Надзвичайні події    25.01.2019 - 09:35
За напад на журналістів у Києві до поліції доставили 9 осіб
Фото: місце події (npu.gov.ua)

Одного з них вже упізнали як нападника

За напад на журналістів у Голосіївському районі Києва до поліції доставили 9 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що за підозрою в нападі на журналістів у Києві до управління поліції доставили дев'ять осіб. Вони дають пояснення, з ними проводяться слідчі дії, у тому числі опізнання. За розбійний напад їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві через напад на журналістів вводили план "перехоплення". Інцидент стався на вулиці Промислова, невідомі розбили автомобіль журналістів проекту "Стоп корупції", застосували газові балончики, побили одного з них і забрали сумку з грошима.

Також у поліції уточнили, що на місці події по приїзду поліції дев'ять учасників конфлікту назвалися охоронцями. Їх доставили до поліції, одного з них упізнали як нападника, його затримали. Діям інших учасників після перевірки дадуть правову оцінку.

При обшуку території, де стався напад, вилучили мобільні телефони нападників, сокиру, газовий балончик, два ножі, три травматичних пістолета, мисливський карабін, стартовий пістолет і патрони.

Потерпілий, якого доставили до лікарні, отримав черепно-мозкову травму та опік слизової оболонки очей. Після надання допомоги він покинув лікарню.

У Києві сьогодні вночі обмежать рух на Південному мосту
Новини України Київнападжурналисты
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся