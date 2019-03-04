У США через торнадо загинули 14 людей

Після двох торнадо в Алабамі кілька людей вважаються зниклими без вісті

В Соединенных Штатах в результате двух торнадо в штате Алабама погибли по меньшей мере 14 человек. Об этом сообщил шериф округа Джей Джонс, передает РБК-Украина со ссылкой на местный канал WSFA.

Несколько человек с серьезными травмами были доставлены в больницу.

Шериф отметил, что количество погибших еще может вырасти, поскольку некоторые люди пока считаются пропавшими без вести.

Больше всего в результате торнадо пострадал населенный пункт Борегар, где разрушены или повреждены многие дома.

Власти объявили, что в округе в понедельник, 4 февраля, не будут работать школы.

Из-за торнадо в Алабаме и соседнем штате Джорджии остались без света более 35 тыс. человек.

Напомним, на Кубе число жертв торнадо, пронесшегося в Гаване 28 января, возросло до семи, поскольку скончалась 41-летняя женщина, травмированная в результате стихии. В результате торнадо пострадали 195 человек, ущерб был нанесен 1238 жилым, хозяйственным постройкам и социальным объектам, из них 124 разрушены полностью и 225 - частично.