ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Кубі зросла кількість жертв січневого торнадо

Новини » Надзвичайні події    17.02.2019 - 03:54
На Кубі зросла кількість жертв січневого торнадо
Фото: наслідки торнадо у Гавані (twitter.com/Ginjjah)

Померла жінка, травмована в результаті стихії

На Кубі кількість жертв торнадо, що пронісся в Гавані 28 січня, зросла до семи. Про це повідомили у Міністерстві охорони  здоров'я Куби, передає РБК-Україна з посиланням на місцевий портал Nuevo Herald.

Як повідомили в міністерстві, померла 41-річна жінка, травмована в результаті стихії. Їй були зроблено дві операції, однак вона померла 14 лютого.

Раніше повідомлялося про шість загиблих.

Зазначається, що в лікарнях залишаються ще вісім осіб. Загальна кількість постраждалих - близько 200 людей.

28 січня на Гавану (Куба) обрушився торнадо, в результаті якого, за даними на той час, загинули 4 людини, 195 постраждали. Збитків було завдано 1238 житловим, господарським будівлям і соціальним об'єктам, із них 124 зруйновано повністю і 225 - частково.

Нагадаємо, в грудні 2018 через торнадо в американському штаті Іллінойс постраждала щонайменше 21 людина. Стихія повністю або частково зруйнувала понад 100 будинків.

Канада заявила про 14 постраждалих дипломатів на Кубі через акустичні атаки На Гавану обрушився потужний торнадо
Новини України КубаЖертвыторнадо
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся