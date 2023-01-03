США давят на Швейцарию с целью заморозки российских активов и передачи их Украине

Швейцария заблокировала российские финансовые активы на сумму около 7,5 млрд франков, а также 15 объектов недвижимости.

Министр иностранных дел Игнацио Кассис заявил, что конфискация средств у стран или частных лиц – дело деликатное для Швейцарии, а право собственности является ценным активом. Однако этот вопрос является большой международной темой. Кроме Украины, за конфискацию выступают США и страны Восточной Европы.

По оценкам ассоциации банкиров, сумма русских активов в Швейцарии составляет около 150-200 млрд франков. Однако большинство этих денег принадлежит людям, не подпадающим под санкции. Федеральное правительство Швейцарии отреагировало на дискуссии и создало рабочую группу по изучению этого вопроса.

Против конфискации российских активов выступает Франц Грютер, который возглавляет Комиссию по внешней политике Швейцарии.

"Мы не должны внезапно отказываться от наших принципов верховенства права", – сказал он. Грютер опасается, что другие конфликты также приведут к экспроприации.