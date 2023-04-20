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США будут тесно сотрудничать с Южной Кореей для усиления поддержки Украины, - Госдеп

Фото: США будут тесно сотрудничать с Южной Кореей для усиления поддержки Украины (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Соединенные Штаты будут тесно координировать работу с Южной Кореей. В частности, в контексте усиления поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что об этом в комментарии сообщил представитель Государственного департамента США, который не захотел разглашать свое имя. Он назвал Южную Корею ключевым азиатским союзником и "устойчивым партнером" в защите суверенитета Украины.

"Южная Корея является непоколебимым партнером по защите права Украины на территориальный суверенитет против российской агрессии с первых дней полномасштабного вторжения", - отметил представитель Госдепа, комментируя заявление официального Сеула, которые впервые допустили военную помощь Украине.

"Мы будем продолжать тесно сотрудничать с нашим союзником по дополнительной поддержке Украины", - добавил он.

Что этому предшествовало

Напомним, недавно президент Южной Кореи Юн Сук Йоль заявил, что его страна может расширить свою поддержку украинцам, выйдя за рамки гуманитарной и экономической помощи, "если Украина подвергается крупномасштабному нападению на мирных граждан".

Таким образом, Сеул впервые заявил о готовности предоставить оружие Украине. Хотя больше года назад исключил возможность оказания летальной помощи.

После этого Москва стала угрожать Сеулу, что в ответ может вооружить КНДР. Однако, неназванный южнокорейский чиновник во время брифинга сказал, Южная Корея до сих пор не поставляет оружие Украине, чтобы "сохранить стабильные отношения с Россией".

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Соединенные Штаты АмерикиЮжная Корея