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США давили на Нидерланды из-за поставок оборудования для микрочипов Китая, - Bloomberg

Фото: ASML отменила поставки своих устройств в Китай (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Нидерландская технологическая компания ASML по требованию администрации президента США Джо Байдена отменила поставки своих устройств в Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Нидерландская компания ASML Holding NV отменила поставки некоторых своих станков в Китай по требованию администрации президента США за несколько недель до того, как запрет на экспорт высококлассного оборудования для производства микросхем вступил в силу.

Что предшествовало

Нидерландский производитель имел лицензии на поставку трех самых современных машин глубокой ультрафиолетовой литографии китайским фирмам до января, когда новые нидерландские ограничения вступят в силу.

Однако, по данным анонимных источников, американские чиновники обратились к ASML с просьбой немедленно остановить предварительно запланированные поставки некоторых машин китайским клиентам.

ASML подтвердила, что правительство Нидерландов недавно частично отозвало лицензии на поставку определенных литографических систем в Китай, что повлияло на небольшое количество клиентов в этой стране.

Хрупкие отношения США и Китая

Отношения между государствами стабилизировались после встречи Си Цзиньпина с Байденом в Сан-Франциско в ноябре 2023 года. В то же время общие связи между странами остаются хрупкими, поскольку существуют фундаментальные разногласия по тесным связям Пекина с Россией и его позиции по Тайваню, а также ограничение торговли США по Китаю.

В частности, во время саммита в Сан-Франциско Си Цзиньпин заверил Байдена, что не вторгнется на Тайвань в ближайшие годы.

Однако уже 20 декабря Си Цзиньпин откровенно заявил Байдену о намерении "воссоединить Тайвань с материковым Китаем".

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