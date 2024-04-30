США временно одобрили расчеты с банками из РФ: для какой отрасли сделали исключение

Правительство США разрешило проводить операции с российскими банками для расчетов в сфере энергетики. В лицензии, выданной Минфином, говорится о том, что запрет на операции снят до 1 ноября 2024 года, также возможно продление разрешения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства финансов США.

В министерстве пояснили, что связанными с энергетикой будут считаться трансакции, имеющие отношение к добыче, производству, переработке, сжижению, транспортировке или покупке нефти и ряда других энергоресурсов, включая СПГ, древесину, уголь и уран. Лицензия также разрешает трансакции с российскими банками, связанные с производством, поставками или обменом энергией любыми способами.

Отмечается, что снятие запрета на операции коснулось ВТБ, Центробанка, "Сбербанка" и "Альфа-банка", также упоминаются банк "Открытие", "Совкомбанк", "Росбанк", "ВЭБ", банки "Зенит" и "Санкт-Петербург".

Санкции против российских банков

США, а также страны Евросоюза и G7 после полномасштабного вторжения РФ в Украину наложили ряд санкций против российских банков, ограничив для них возможность выполнения международных операций и транзакций в валюте РФ.

Недавно сообщалось, что крупные банки Китая отказываются от финансирования транзакций, связанных с Россией. Некоторые китайские компании обращаются к подпольным каналам финансирования, таким как валютные брокеры на границе и даже к запрещенной криптовалюте.

Кроме того, ранее ряд финансовых институтов в Китае, ОАЭ и Турции ужесточили свои требования в области соблюдения санкций, что привело к задержкам или отказам в осуществлении денежных переводов в РФ.

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