ua en ru
Вт, 30 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США временно одобрили расчеты с банками из РФ: для какой отрасли сделали исключение

Вторник 30 апреля 2024 01:38
UA EN RU
США временно одобрили расчеты с банками из РФ: для какой отрасли сделали исключение Фото: США временно одобрили расчеты с российскими банками (УНИАН)
Автор: Константин Широкун

Правительство США разрешило проводить операции с российскими банками для расчетов в сфере энергетики. В лицензии, выданной Минфином, говорится о том, что запрет на операции снят до 1 ноября 2024 года, также возможно продление разрешения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства финансов США.

Отмечается, что снятие запрета на операции коснулось ВТБ, Центробанка, "Сбербанка" и "Альфа-банка", также упоминаются банк "Открытие", "Совкомбанк", "Росбанк", "ВЭБ", банки "Зенит" и "Санкт-Петербург".

В министерстве пояснили, что связанными с энергетикой будут считаться трансакции, имеющие отношение к добыче, производству, переработке, сжижению, транспортировке или покупке нефти и ряда других энергоресурсов, включая СПГ, древесину, уголь и уран. Лицензия также разрешает трансакции с российскими банками, связанные с производством, поставками или обменом энергией любыми способами.

Санкции против российских банков

США, а также страны Евросоюза и G7 после полномасштабного вторжения РФ в Украину наложили ряд санкций против российских банков, ограничив для них возможность выполнения международных операций и транзакций в валюте РФ.

Недавно сообщалось, что крупные банки Китая отказываются от финансирования транзакций, связанных с Россией. Некоторые китайские компании обращаются к подпольным каналам финансирования, таким как валютные брокеры на границе и даже к запрещенной криптовалюте.

Кроме того, ранее ряд финансовых институтов в Китае, ОАЭ и Турции ужесточили свои требования в области соблюдения санкций, что привело к задержкам или отказам в осуществлении денежных переводов в РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
NEWS
Почему Польша поднимает истребители во время атак РФ по Украине, но не "включает" ПВО
Почему Польша поднимает истребители во время атак РФ по Украине, но не "включает" ПВО
DAILY
Бронирование от мобилизации по-новому. О чем молчит, чего боится и чего ожидает бизнес
Руслан Кисляк, Ростислав Шаправский Бронирование от мобилизации по-новому. О чем молчит, чего боится и чего ожидает бизнес