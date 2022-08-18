США "тихо" передали Україні ракети AGM-88 HARM: чим вони особливі

Пентагон підтвердив передачу AGM-88 HARM вже після того, як українські військові завдали ударів по окупантам, а російські блогери заявили про виявлення фрагментів цих ракет.

Свого часу американська авіація застосовувала ці ракети для придушення завдань ППО ворога у Лівії, Іраку й Югославії. Також ракети використовують ще 15 країн світу.

AGM-88 HARM є удосконаленою версією AGM-45 Shrike. Під час розробки було усунено недоліки щодо дальності й наведення на обмежене число радіолокаційних частот. Снаряд здатний покрити широкий діапазон частот й зберегти місце розташування передавача радара. Діапазон ракети є більшою ніж у багатьох зенітних гармат.

Чим AGM-88 HARM корисний для наших бійців: