США і таліби підписали угоду про перемир'я

США, влада Афганістану і радикальний рух "Талібан" підписали 29 лютого в Досі угоду про виведення американських військ з Афганістану і запуск в країні мирного процесу. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

На церемонії підписання договору були присутні президент Афганістану Ашраф Гані, глава Пентагону Марк Еспер, держсекретар США Майк Помпео, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

Лідер талібів пообіцяв, що рух буде дотримуватися домовленостей і закликав до розвитку в Афганістані системи управління, що відповідає нормам ісламу.

Нагадаємо, сьогодні Сполучені Штати Америки оголосили про повне виведення американських військових з Афганістану. Повне виведення американського військового контингенту з території Афганістану відбудеться через 14 місяців.

Протягом 135 днів після підписання мирної угоди з "Талібаном", Сполучені Штати скоротять чисельність військ в Афганістані до 8600 солдатів.

Як писало РБК-Україна, 13 лютого глава Пентагону Марк Еспер заявив, що США і "Талібан" домовилися про семиденний режим скорочення насильства в Афганістані. Він додав, що в разі скорочення насильства з боку талібів може бути укладено мирну угоду до кінця лютого.

Як відомо, США ввели війська в Афганістан після терактів 11 вересня 2001 року. Рішення було підтримано близькими союзниками США. Офіційно проголошеної метою війни було знищення військової структури "Аль-Каїди" і позбавлення цієї терористичної організації позицій в Афганістані шляхом відсторонення від влади в Кабулі руху "Талібан".