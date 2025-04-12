США и Украина обсудили сделку по минералам. Шансов мало, - Reuters

По словам осведомленного источника, перспективы прорыва в заключении сделки невелики, учитывая "антагонистическую" атмосферу встречи. Он сообщил, что напряженность на переговорах в Вашингтоне возникла из-за последнего проекта предложения администрация Трампа, который оказался более обширным, чем первоначальная версия.

"Обстановка на переговорах очень антагонистическая", - сказал источник, указав на "максималистский" проект, представленный администрацией Трампа в прошлом месяце.

Последний проект предоставит США привилегированный доступ к месторождениям полезных ископаемых Украины и потребует от Киева направлять в совместный инвестиционный фонд все доходы от эксплуатации природных ресурсов украинскими государственными и частными компаниями.

Как рассказал источник, одним из "пасхальных яиц", обнаруженных в документе, было требование США к Международной корпорации по финансированию развития правительства США взять под контроль газопровод от российского энергетического гиганта "Газпром" через Украину в Европу.

В то же время предлагаемая сделка не предоставит Киеву гарантий безопасности со стороны США, что является главным приоритетом президента Украины Владимира Зеленского.

По словам источника, что украинское правительство наняло юридическую фирму Hogan Lovells в качестве внешнего консультанта по сделке по добыче полезных ископаемых.

Ранее в среду Зеленский заявил, что сделка по поставкам полезных ископаемых должна быть выгодной для обеих стран и может быть структурирована таким образом, чтобы способствовать модернизации Украины.