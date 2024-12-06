США и SpaceX договорились расширить доступ Украины к секретному сигналу Starshield

Компания Илона Маска SpaceX и Пентагон подписали контракт, согласно которому Украина получит доступ к более защищенной, милитаризованной версии своей спутниковой сети Starlink.

Согласно контракту, 2 500 терминалов Starlink, которые уже находятся в Украине, получат доступ к Starshield. Этот сигнал сложнее взломать или заглушить. Ранее было известно, что доступ к нему имеют только 500 терминалов Starlink.

"Всего 3 000 терминалов обслуживаются по этим двум контрактам. Контракты имеют общую цель "облегчить подключение к Интернету в Украине. Оба контракта предусматривают предоставление услуг до 2025 года", - сообщили источники Bloomberg.

Вероятно, этот контракт был заключен в августе этого года, до того, как Дональд Трамп победил на выборах президента США, а Джо Байден объявил о намерении усилить военную помощь Украине. Таким образом Байден стремился предоставить Украине больше рычагов влияния в ожидании того, что Трамп может давить на президента Владимира Зеленского относительно переговоров с Россией.

Пока не известна стоимость этого контракта, но предварительное соглашение с Европейским командованием Вооруженных сил США на 500 терминалов было заключено на сумму около 40 миллионов долларов.

Помощь Украине с терминалами Starlink

Starlink - это спутниковая система, обеспечивающая высокоскоростной широкополосный доступ к интернету. Украинские военные активно используют ее, особенно в районах, приближенных к линии фронта.