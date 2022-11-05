США и союзники введут новые санкции против Ирана за поставки вооружения РФ, - Госдеп

Об этом заявила помощница госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью в эфире национального телемарафона.

"Вы видите достаточно мощную критику в адрес Ирана со стороны Вашингтона, также вы видите эту критику в ООН. Я думаю, дальше вы увидите, как США и союзники будут осуждать это (поставку дронов и ракет РФ – ред.). А также подумают о новых санкциях против Ирана. Мы сделаем все, что можем, чтобы предотвратить, чтобы Иран поставлял оружие России", - отметила Донфрид.

По ее словам, США сделают все, что в их силах, чтобы это оружие никогда не досталось поля боя в Украине.