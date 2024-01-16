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США и союзники проведут крупные противолодочные учения в Тихом океане

Фото: США и союзники проведут противолодочные учения в Тихом океане (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты, Южная Корея, Индия, Австралия и Япония проведут совместные противолодочные учения у острова Гуам в Тихом океане. Известно, что международные маневры начнутся сегодня, 16 ноября, и продлятся до 25 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhаp.

Сообщается, что в ходе учений союзники будут оттачивать возможности борьбы с подводными угрозами вероятных стран-противников.

Морские патрульные самолеты из четырех стран Индо-Тихоокеанского региона – Австралии, Индии, Японии и Южной Кореи – направились на американскую базу ВВС Андерсон на Гуаме.

Австралия объявила, что она развернула два морских патрульных самолета Boeing P-8A Poseidon Королевских ВВС Австралии, которые служат основной противолодочной платформой службы. Военно-морской флот Южной Кореи направил около 40 военнослужащих и морской патрульный самолет P-3 для участия в ежегодных учениях "Морской дракон". Морские силы самообороны Японии задействовали для учений морской патрульный самолет Kawasaki P-1.

В ходе учений военнослужащие на борту морских патрульных самолетов будут обучаться выявлению и отслеживанию подводных лодок с помощью оборудования обнаружения, включая радары и гидроакустические буи, а также обмену данными о целях подводных лодок с другими участниками.

Занятия в классах также позволят пилотам и летным офицерам из стран-участниц строить планы и обсуждать тактику с учетом возможностей и оборудования, развернутых их соответствующими силами. Учения "Морской дракон" проводятся с 2014 года.

Учения стран-членов НАТО и союзников

Страны НАТО и союзники регулярно проводят различные учения для обмена боевым опытом и передачи теоретических знаний. Особенно количество учений возросло после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Так, вчера, 15 января, стало известно, что Британия отправила 20 тысяч военнослужащих для службы по всей Европе в рамках масштабных учений НАТО в первой половине этого года. Учения НАТО Steadfast Defender 24 проводятся с целью отработки защиты своего восточного фланга.

Также в Румынии в период с 14 по 18 августа прошли многонациональные учения НАТО. В тренировках было задействовано более 60 единиц техники.

Кроме того, страны НАТО с 12 по 23 июня организовывали крупнейшие авиационные учения Air Defender 2023, прошедшие у границ с Россией. В тренировках было задействовано около 220 самолетов 23 типов. Это сделало Air Defender 2023 крупнейшими учениями по развертыванию ВВС с момента основания НАТО в 1949 году.

 

 

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