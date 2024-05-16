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США и Япония разработают перехватчик гиперзвуковых ракет

Иллюстративное фото: США и Япония разработают перехватчик гиперзвуковых ракет (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки и Япония подписали контракт на совместную разработку гиперзвукового перехватчика ракет в течение следующих 10 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan Times.

По данным издания, Япония уже выделила на этот проект в бюджете на 2024 год 480 миллионов долларов. При этом всего на проект планируется выделить более 3 миллиардов долларов. Кроме того,

Штаты и Япония хотят создать перехватчик, способный сбивать летящие со скоростью гиперзвуковые ракеты, более чем в пять раз превышающие скорость звука.

Представители стран планируют, что работа над проектом будет длиться десять лет.

Ранее РБК-Украина говорила, что министры обороны Японии, США и Австралии подписали соглашение о сотрудничестве в области новых технологий. Она подписана на фоне наращивания военного могущества Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

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