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США и Япония разработают перехватчик гиперзвуковых ракет

Четверг 16 мая 2024 07:35
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США и Япония разработают перехватчик гиперзвуковых ракет Иллюстративное фото: США и Япония разработают перехватчик гиперзвуковых ракет (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки и Япония подписали контракт на совместную разработку гиперзвукового перехватчика ракет в течение следующих 10 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan Times.

По данным издания, Япония уже выделила на этот проект в бюджете на 2024 год 480 миллионов долларов. При этом всего на проект планируется выделить более 3 миллиардов долларов. Кроме того, премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал удвоить расходы на оборону по стандарту НАТО в 2% ВВП к 2027 году.

Штаты и Япония хотят создать перехватчик, способный сбивать летящие со скоростью гиперзвуковые ракеты, более чем в пять раз превышающие скорость звука.

Представители стран планируют, что работа над проектом будет длиться десять лет.

Ранее РБК-Украина говорила, что министры обороны Японии, США и Австралии подписали соглашение о сотрудничестве в области новых технологий. Она подписана на фоне наращивания военного могущества Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

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