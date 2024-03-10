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США и Япония обсуждают оборонное сотрудничество для помощи Украине, - Bloomberg

Фото: США и Япония обсуждают оборонное сотрудничество (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

США и Япония обсуждают сотрудничество в сфере обороны, чтобы помочь Украине. Речь идет о поставках боеприпасов и ремонте техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и Yomiuri.

Как отмечается, союзники пытаются достичь договоренностей перед встречей в Вашингтоне президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Встреча запланирована на 10 апреля.

Издание отмечает, что ключевой темой саммита будет поиск способов, как Япония может помочь расширить резерв вооружений США. Япония предоставила Украине нелетальную и финансовую помощь, но ослабление экспортных ограничений может расширить возможности для продажи оружия за границу.

Ожидается, что Кисида и Байден углубят отношения между странами и будут искать пути для укрепления цепочек поставок оборонного оборудования, в том числе и на фоне роста влияния Китая.

По данным источников СМИ, Токио и Вашингтон рассматривают возможность расширения соглашения, согласно которому японские компании будут регулярно выполнять техническое обслуживание и ремонт американской военной техники. Речь идет о военных кораблях США и истребителях F-35.

Что этому предшествовало

СМИ сообщили, что 22 декабря правительство Японии обновит инструкции по экспорту оборонной продукции. Таким образом, страна сможет поставлять оружие собственного производства за границу.

Речь идет в первую очередь о ракетах для зенитного комплекса Patriot. 

Важно отметить, что Япония не сможет передавать оружие воюющим странам, например Украине или Израилю. Но это даст США больше возможностей для продления поставок Украине оружия собственного производства.

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