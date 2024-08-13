США и ряд стран ЕС призвали оперативно договориться о мире в Секторе Газа

Лидеры США, Великобритании, Франции, Германии и Италии поддержали прекращение огня в Секторе Газа и освобождение заложников, а также призвали Иран не атаковать Израиль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление лидеров стран, опубликованное на сайте Белого дома.
В заявлении лидеры высказали полную поддержку усилиям, направленным на деэскалацию напряженности и достижение соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в Секторе Газа.
"Мы поддержали совместный призыв Президента Байдена, Президента Египта Сиси (Абдель Фаттах Ас-Сиси. - ред.) и Амира Тамима из Катара (эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани. - ред.) возобновить переговоры позже на этой неделе с целью скорейшего заключения соглашения и подчеркнули, что нельзя больше терять время", - отмечается в заявлении.
Кроме того, лидеры подчеркнули, что все стороны противостояния должны выполнить свои обязательства. Кроме того, необходима беспрепятственная доставка и распределение гуманитарной помощи.
Также лидеры пяти стран выразили свою поддержку защиты Израиля от иранской агрессии и от нападений поддерживаемых Ираном террористических групп.
"Мы призвали Иран отказаться от постоянных угроз военного нападения на Израиль и обсудили серьезные последствия для региональной безопасности, если такое нападение произойдет", - говорится в совместном заявлении глав государств.
Весной президент США Джо Байден представил мирный план по завершению войны в Секторе Газа. Он предусматривает три этапа, в частности полное прекращение сторонами боевых действий и освобождение более 100 заложников ХАМАСа.
В начале июля переговоры по установлению мира в Секторе Газа были завершены в Катаре.
Исламская группировка ХАМАС согласилась с предложениями США, но отказалась принять главное требование - полное прекращения Израилем огня до подписания соглашения.
На днях руководители США, Египта и Катара призвали Израиль и руководство ХАМАС провести переговоры 15 августа, чтобы заключить мирное соглашение по Сектору Газа.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.