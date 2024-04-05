США и Германия выступают против начала переговоров Украины по НАТО на саммите, - NYT

Как говорится в статье, у НАТО нет желания принимать нового члена, который из-за соглашения о коллективной безопасности Альянса втянул бы его в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года.

Это, как указывают журналисты, заставило НАТО искать некую золотую середину, что-то вроде членства, но достаточно весомое, чтобы показать, что она поддерживает Украину "в долгосрочной перспективе", как выразился на этой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По словам высокопоставленных западных дипломатов, участвовавших в обсуждениях, пока остается неясным, что именно это будет. Предложения, выдвинутые на этой неделе на встрече министров иностранных дел в Брюсселе, о предоставлении НАТО большего контроля над координацией военной помощи, финансирования и обучения украинских сил, были сразу же встречены со скептицизмом.

"Соединенные Штаты и Германия по-прежнему выступают против предложения Украине начать переговоры о членстве в Вашингтоне, как они это сделали на прошлогоднем саммите в Вильнюсе, и хотят, чтобы этот вопрос был снят с повестки дня в июле, несмотря на аналогичный процесс в Европейском Союзе, который был одобрен прошлым летом", - пишет издание.

При этом все внимание сконцентрировано на том, чтобы дать Украине конкретные обязательства, которые она сможет выполнить.

"Попытки четко определить, какие условия должна выполнить Украина, чтобы начать переговоры с НАТО, еще не продвинулись вперед", - уточняет NYT.

При этом, как подчеркивается, ни одна из этих вещей не будет иметь значения к июлю, если Россия продолжит набирать позиции, а Украина окажется перед угрозой проигрыша войны - "перспектива, которая становится все более реальной с каждым месяцем", когда республиканцы в Конгрессе продолжают блокировать пакет помощи в размере 60 млрд долларов США.

"Ситуация на местах может выглядеть гораздо хуже, чем сегодня, и тогда возникнет вопрос: "Как нам сделать так, чтобы Россия не победила?" - сказал Иво Даалдер, бывший американский посол в НАТО.

В свою очередь, глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что "внимательно слушал" дискуссии своих коллег-дипломатов о том, как НАТО может решить вопрос о месте Украины в Альянсе.

"Форма и содержание следующего шага к членству Украины в НАТО должны решать сами союзники. Мы будем с нетерпением ждать результата, но, конечно, считаем, что Украина достойна быть членом НАТО и что это должно произойти как можно раньше", - сказал он.

Предложения Столтенберга

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выдвинув на встрече на этой неделе два предложения о продолжении поддержки Украины, которые, по его словам, он надеется, могут быть одобрены ко времени встречи глав государств НАТО в Вашингтоне во время саммита Альянса в июле.

Первый вариант, согласно которому ответственность за координацию пожертвований и поставок оружия Украине должна была возложить на НАТО, а не на Соединенные Штаты, вызвал возражения со стороны Венгрии и других союзников, поскольку он может напрямую втянуть Альянс в войну. Против этого также выступают Соединенные Штаты, сказал Даалдер, хотя администрация Байдена до сих пор старалась не критиковать его публично. В четверг госсекретарь США Энтони Блинкен затронул этот вопрос, лишь похвалив нынешний процесс под руководством Америки за его "экстраординарные результаты".

Другой вариант - предоставить Украине помощь в размере 100 млрд долларов в течение пяти лет - был встречен с замешательством, поскольку неясно, как НАТО может заставить своих стран-членов внести свой вклад - особенно с учетом бюджетных или политических ограничений, подобных с ситуацией с выделением помощи Украине в Конгрессе США.

Но Столтенберг заявил, что такие планы жизненно важны для обеспечения того, чтобы Украина продолжала получать постоянную поддержку НАТО, а не разрозненные пожертвования. Однако он приветствовал недавние поставки дронов, ракет, бронетехники и боеприпасов из Великобритании, Чехии, Финляндии, Франции и Германии.

Столтенберг добавил, что высшему военному командующему НАТО, генералу армии США Кристоферу Каволи, было поручено разработать план предоставления надежной и предсказуемой помощи Украине на годы вперед.

"Если союзники по НАТО сделают то, что мы должны, то мы абсолютно уверены, что украинцы смогут добиться новых успехов. Вот почему мы должны делать больше, почему союзникам нужно копать глубже и быстрее оказывать большую военную поддержку, а также почему нам также нужны более сильные и надежные структуры на долгосрочную перспективу", - сказал генсек.

Подтекст для срочности

Подтекстом этой срочности, как пишет NYT, является желание НАТО "защищать от Трампа" - как это называли в последние месяцы - западную поддержку Украины в случае, если бывший президент Дональд Трамп будет переизбран в ноябре.

В четверг в Брюсселе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что он слышал "от союзника за союзником", что "наша приверженность, наше участие незаменимы для этого Альянса" и его поддержки Украины. Он сказал, что Украина работает над изменениями в правительстве и безопасности, необходимыми для вступления в НАТО, и без подробностей отметил различные усилия внутри Альянса, "направленные на то, чтобы предложить измученной войной стране новые гарантии, когда лидеры встретятся в Вашингтоне в июле".

Однако из его комментариев стало ясно, что миру не следует ожидать резкого отклонения от статус-кво.

"Эти разговоры в течение последних нескольких дней были сосредоточены именно на том, что мы собираемся делать на саммите. Мы начали процесс со всеми странами и со всеми экспертами, чтобы конкретизировать этот вопрос. Мы будем использовать время до саммита, чтобы сделать именно это", - отметил Блинкен.