США и Китай продолжают торговые переговоры, несмотря на напряженные отношения, - FT

Так, речь идет о встрече высокопоставленного торгового представителя американского президента Джо Байдена Кэтрин Тай и министра торговли Китая Вана Вентао в кулуарах конференции Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Детройте (США) в пятницу.

Тогда в офисе американского чиновника выразили обеспокоенность действиями Пекина против компаний США, а также "нерыночных" подходах КНР к экономике и торговой политике.

В свою очередь Ван подчеркнул обеспокоенность Китая по поводу Тайваня, тарифах "эпохи Трампа" для американских компаний, проводящих покупки в КНР, и Индо-Тихоокеанской экономической структуре Байдена - торговое соглашение, которое исключает Китай и фокусируется на инфраструктуре, устойчивости цепочки поставок и экологически чистой энергии.

Эта встреча состоялась через 5 дней после того, как президент США предсказал скорое "потепление" в отношениях по итогам саммита G7. Это также произошло на следующий день после того, как Ван провел переговоры с министром торговли США Джиной Раймондо во время первого визита высокопоставленного китайского чиновника в Вашингтон.

Перед этим в мае высокопоставленный китайский дипломат Ван И встретился с советником США по национальной безопасности Джейком Салливаном в Вене в попытке стабилизировать отношения.

В публикации отмечается, что сейчас аналитики призывают Вашингтон и Пекин воспользоваться редкой возможностью для двусторонних переговоров на высоком уровне.

Отношения США и Китая остаются на низком уровне

В то же время американо-китайские отношения в настоящее время находятся на самом низком уровне за последние десятилетия, усилия по улучшению дипломатической деятельности с трудом достигают прогресса, поскольку две стороны сталкиваются из-за новых ограничений на доступ к технологиям, а также из-за поддержки лидером КНР полномасштабной войны РФ против Украины, пишет FT.

Ранее на прошлой неделе Китай приказал целому ряду своих инфраструктурных компаний прекратить закупки у американского производителя микросхем Micron всего через несколько часов после того, как G7 выступила с самой резкой критикой Пекина.

В среду Си Цзиньпин встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Пекине и призвал к углублению торгово-экономических и энергетических связей с Москвой, противодействуя давлению Запада с целью уменьшить поддержку российского диктатора Владимира Путина.