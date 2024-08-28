США и Китай обсудили возможность переговоров между Байденом и Си Цзиньпином

Как пишет издание, о возможности переговоров между Байденом и Си Цзиньпином написали китайские государственные СМИ после встречи советника по нацбезопасности США Джейка Салливана с главой МИД Китая Ван И в Пекине.

Стороны в ходе переговоров также договорились о проведении видеозвонка между военными командующими "в подходяшее время". В Вашингтоне рассчитывают, что такие контакты смогут предотвратить конфликт в Тайваньском проливе.

"Ключ к плавному развитию китайско-американского взаимодействия лежит в отношении друг к другу как к равным", - заявил глава Ван И, обращаясь к Салливану.

Также китайский министр призвал США "прекратить вооружать Тайвань и поддержать мирное воссоединение Китая".

При этом Ван И выразил недовольство из-за экспортного контроля США, нацеленного на китайских производителей микросхем.

В ходе встречи был поднят вопрос договора между Филиппинами и США о взаимной обороне. В частности, это касается суден в Южно-Китайском море, которое Китай считает "внутренними водами".