США и Казахстан заменят российскую нефть на рынке ЕС после введения эмбарго
Импорт российской нефти в Европейский Союз и Великобританию в августе упал до 1,7 млн баррелей в сутки с 2,6 млн баррелей в январе. Великобритания уже прекратила импорт российской нефти после вторжения Москвы в Украину, а ЕС запретит импорт с декабря, чтобы лишить Кремль доходов для финансирования войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Импорт из США заменил примерно половину 800 тысяч баррелей потерянного российского импорта, а Норвегия обеспечила примерно треть. По данным Международного энергетического агентства, Соединенные Штаты вскоре могут обогнать Россию как основного поставщика нефти в ЕС и Великобританию вместе взятые: к августу импорт из США отставал от импорта из России всего на 40 тысяч баррелей в сутки.
Альтернативы российской нефти
После введения эмбарго ЕС необходимо будет заменить дополнительно 1,4 млн баррелей российской нефти, при этом около 300 тысяч баррелей в сутки потенциально поступают из США и 400 тысяч баррелей в сутки из Казахстана, заявило МЭА.
Крупнейшее в Норвегии нефтяное месторождение Йохан Свердруп, производящее среднетяжелую нефть, аналогичную российскому месторождению Urals, также планирует увеличить добычу в четвертом квартале, потенциально на 220 тысяч баррелей в сутки.
МЭА заявляет, что для полного удовлетворения спроса ЕС потребуется импорт из других регионов, таких как Ближний Восток и Латинская Америка.
Часть российской нефти продолжит поступать в ЕС по трубопроводам, поскольку запрет не распространяется на некоторые нефтеперерабатывающие заводы, не имеющие выхода к морю.
Германия, Нидерланды и Польша были крупнейшими импортерами российской нефти в Европе в прошлом году, но все три страны имеют возможность доставлять сырую нефть морским путем.
Однако страны Восточной Европы, не имеющие выхода к морю, такие как Словакия или Венгрия, имеют мало альтернатив трубопроводным поставкам из России.
Зависимость ЕС от России также поддерживается такими компаниями, как "Роснефть" и "Лукойл", контролирующими некоторые из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов блока.
Правительство Германии 16 сентября взяло под контроль принадлежащий "Роснефти" нефтеперерабатывающий завод Schwedt, который обеспечивает около 90% потребностей Берлина в топливе.
В тот же день итальянское правительство заявило, что надеется, что ЛУКОЙЛ найдет покупателя для своего нефтеперерабатывающего завода ISAB на Сицилии, на долю которого приходится пятая часть нефтеперерабатывающих мощностей страны.
Напомним, страны G7 планируют ввести ограничение на цену российской нефти с 5 декабря 2022 года. Предельная цена будет установлена на уровне справедливой рыночной стоимости за вычетом любой надбавки за риск, связанный с ее вторжением в Украину.
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