США и Казахстан заменят российскую нефть на рынке ЕС после введения эмбарго

Импорт российской нефти в Европейский Союз и Великобританию в августе упал до 1,7 млн баррелей в сутки с 2,6 млн баррелей в январе. Великобритания уже прекратила импорт российской нефти после вторжения Москвы в Украину, а ЕС запретит импорт с декабря, чтобы лишить Кремль доходов для финансирования войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Импорт из США заменил примерно половину 800 тысяч баррелей потерянного российского импорта, а Норвегия обеспечила примерно треть. По данным Международного энергетического агентства, Соединенные Штаты вскоре могут обогнать Россию как основного поставщика нефти в ЕС и Великобританию вместе взятые: к августу импорт из США отставал от импорта из России всего на 40 тысяч баррелей в сутки.

Альтернативы российской нефти

После введения эмбарго ЕС необходимо будет заменить дополнительно 1,4 млн баррелей российской нефти, при этом около 300 тысяч баррелей в сутки потенциально поступают из США и 400 тысяч баррелей в сутки из Казахстана, заявило МЭА.

Крупнейшее в Норвегии нефтяное месторождение Йохан Свердруп, производящее среднетяжелую нефть, аналогичную российскому месторождению Urals, также планирует увеличить добычу в четвертом квартале, потенциально на 220 тысяч баррелей в сутки.

МЭА заявляет, что для полного удовлетворения спроса ЕС потребуется импорт из других регионов, таких как Ближний Восток и Латинская Америка.

Часть российской нефти продолжит поступать в ЕС по трубопроводам, поскольку запрет не распространяется на некоторые нефтеперерабатывающие заводы, не имеющие выхода к морю.

Германия, Нидерланды и Польша были крупнейшими импортерами российской нефти в Европе в прошлом году, но все три страны имеют возможность доставлять сырую нефть морским путем.

Однако страны Восточной Европы, не имеющие выхода к морю, такие как Словакия или Венгрия, имеют мало альтернатив трубопроводным поставкам из России.

Зависимость ЕС от России также поддерживается такими компаниями, как "Роснефть" и "Лукойл", контролирующими некоторые из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов блока.

Правительство Германии 16 сентября взяло под контроль принадлежащий "Роснефти" нефтеперерабатывающий завод Schwedt, который обеспечивает около 90% потребностей Берлина в топливе.

В тот же день итальянское правительство заявило, что надеется, что ЛУКОЙЛ найдет покупателя для своего нефтеперерабатывающего завода ISAB на Сицилии, на долю которого приходится пятая часть нефтеперерабатывающих мощностей страны.