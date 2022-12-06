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США и Израиль будут разрабатывать лазерное противоракетное оружие

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Вторник 06 декабря 2022 08:04
США и Израиль будут разрабатывать лазерное противоракетное оружие Фото: Израиль и США совместно будут производить лазерное противоракетное оружие (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Американская компания - производитель оружия Lockheed Martin и израильская государственная оборонная компания Rafael будут совместно разрабатывать системы высокоэнергетического лазерного оружия. Между предприятиями был подписан соответствующий договор.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

В совместном заявлении компаний отмечается, что соглашение включает разработку, тестирование и производство системы в США и Израиле.

Основана будущая разработка будет на системе лазерной защиты Iron Beam, которая уже была разработана Rafael и Минобороны Израиля.

Iron Beam, обладая высокой мощностью 100 кВт, призван стать оперативной наземной системой противовоздушной обороны от ракет, минометов, беспилотников и других угроз, непосредственно поражая цели высокоэнергетическими лазерами.

Напомним, летом Израиль и США объявили о начале партнерства в области технологий.

Также в ноябре сообщалось, что США и Израиль обсуждают возможность проведения совместных учений, которые имитируют возможное нападение на Иран и их муртадов.

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