США и ЕС усилили давление на банк Raiffeisen из-за связей с Россией, - Reuters

Давление на австрийский банк Raiffeisen с целью ослабления связей с Россией усиливается как со стороны Вашингтона, так и со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как отмечается в публикации, Raiffeisen и Австрия находятся на передовой глобальной кампании США по изоляции России путем ужесточения санкций против банковской сферы и ограничения доступа к западным товарам спустя более чем два года после вторжения в Украину.

Агентство Reuters пообщалось с более чем десятком человек, включая высокопоставленных должностных лиц, участвовавших в переговорах с регулирующими органами США, Австрии и Европы, а также с источниками, непосредственно знакомыми со стратегией банка.

В письменном ультиматуме, который 8 мая был направлен банку, Европейскому центральному банку и правительству Австрии, Вашингтон пригрозил ограничить доступ Raiffeisen к доллару, что является потенциальным смертным приговором для крупнейшего западного кредитора на России.

Интервью показывают, что компания по-прежнему находится под непосредственным международным давлением, требующим уйти с России, несмотря на прекращение сделки по покупке доли в австрийской строительной компании Strabag, принадлежал находящемуся под санкциями российскому бизнесмену Олегу Дерипаске.

Интервью также показывают, что Raiffeisen не прислушался к предупреждениям европейских регулирующих органов, поступившим более года назад, о том, что он ведет рискованную игру с Вашингтоном в отношении своего бизнеса на России.

Угроза Вашингтона наказать Raiffeisen не была отозвана, и он продолжает внимательно следить за банком, его отношениями с Россией и любыми потенциальными нарушениями санкций, сообщили два источника, осведомленные о процессе.

По словам человека, знакомого с позицией США, если Raiffeisen был готов заключить сделку, которую Вашингтон связывает с Дерипаской, которого Соединенные Штаты обвиняют в участии в поддерживаемой Кремлем кампании по вмешательству в президентские выборы 2016 года, он мог пойти и на другие риски.

Вашингтон имеет право штрафовать банки, нарушающие санкции, или отключать их от доллара. Это ударило по французскому банку BNP Paribas, например, в 2014 году был введен штраф в размере 9 миллиардов долларов за нарушение санкций США в отношении Судана, Ирана и Кубы.

Катастрофические последствия

Благодаря обширным промышленным активам, более 18 миллионам клиентов от Вены до Москвы и 44 тысячам сотрудников Raiffeisen является финансовым стержнем Австрии и большей части Восточной Европы.

С началом войны в 2022 году Россия стала для банка еще более прибыльным источником дохода: на ее долю пришлось около половины прибыли группы за первые три месяца этого года, поскольку комиссии за платежи за рубеж резко возросли.

Тем не менее, угроза Министерства финансов США выбить почву из-под ног Raiffeisen продолжает вызывать глубокий отклик у его руководства, сказал источник, знакомый с образом мыслей банка, добавив, что такой шаг будет "фатальным", отчасти потому, что крупные корпорации, использующие его для международных платежей, уйдут.

Власти США осознают, какие катастрофические последствия такой шаг может иметь для Raiffeisen, а также насколько он может повлиять на финансовую систему в целом, и действуют осторожно, сказал один из источников, знакомых с позицией США.

Именно поэтому Вашингтон предпочел бы, чтобы европейские регуляторы заставили банк ослабить связи с Россией, заявили два источника, непосредственно знакомых с процессом.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), отвечающее за соблюдение санкций Министерства финансов США, начало расследование деятельности Raiffeisen в России в начале 2023 года.

Россия ясно дала понять, что хочет, чтобы западные банки, такие как Raiffeisen, остались, что может затруднить им получение разрешения на уход и вывод своих денег.

По данным одного из источников, у Raiffeisen в России заморожен капитал в размере около 5 миллиардов евро, и сделка со Strabag была направлена на высвобождение 1,5 миллиарда долларов из этой суммы.

Банк неоднократно заявлял о намерении уйти из России, но не может сказать, когда это может произойти.

"Вместо того чтобы уйти из России, Raiffeisen потратил более двух лет на поиски лазеек и уловок, чтобы вывести свои деньги", - заявила Нина Томаселли, австрийский депутат от партии "Зеленых", входящей в правящую коалицию страны.