США и Британия призвали граждан избегать поездок в Ливан

Посольство США отметило, что несколько авиакомпаний уже приостановили или отменили рейсы. Кроме того, многие рейсы были распроданы.

"Однако варианты коммерческого транспорта для выезда из Ливана остаются доступными. Пожалуйста, просмотрите доступные варианты полета в международном аэропорту Бейрут-Рафик Харири", - отметили в посольстве.

Посольство заявило, что те, кто желает вылететь из Ливана, должны забронировать любой доступный билет, даже если этот рейс не отправляется немедленно или не следует по выбранному ими маршруту.

"Граждане США, которым не хватает средств для возвращения в Соединенные Штаты, могут обратиться в посольство за финансовой помощью через займы на репатриацию. Мы рекомендуем гражданам США, которые решили не покидать Ливан, подготовить планы на случай чрезвычайных ситуаций и быть готовыми скрываться на месте в течение длительного периода времени", - добавили в посольстве.

В то же время британцам сообщили, что внешнеполитическое ведомство (FCDO) рекомендует избегать поездок в Ливан. Мало того, граждан Британии предупредили, что их туристическое страхование может быть признано недействительным, если они путешествуют в нарушение рекомендаций FCDO.

"Консульская поддержка также сильно ограничена там, где FCDO не советует путешествовать", - пояснили в правительстве.