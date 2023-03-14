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США и Австралия подчеркнули готовность продолжить поддержку Украины

Фото: Энтони Альбанезе и Джо Байден (twitter.com/WhiteHouse)
Автор: Владимир Костырин

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе подтвердили готовность поддержки Украины, отражающей российскую полномасштабную военную агрессию.

Об этом 14 марта передает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Байден в ходе встречи с Альбанезе в Сан-Диего подтвердил прочные двусторонние отношения и союз в области безопасности между Штатами и Австралией, и лидеры выступили с рядом совместных заявлений.

Стороны, в частности, подчеркнули свою готовность "продолжать поддерживать народ Украины в его защите от жестокой агрессии России".

Также американский президент и глава правительства Австралии указали на общей приверженности укреплению региональной безопасности посредством трехстороннего партнерства Австралии, Британии и США (AUKUS) "и продолжающегося тесного сотрудничества в области обороны".

Кроме того, Байден и Альбанезе обсудили проблемы, связанные с Китаем.

"Лидеры обязались продолжать углублять двустороннее партнерство для продвижения своего общего видения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, в том числе в рамках Индо-Тихоокеанских экономических рамок для процветания", - информируют в Белом доме.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи в Сан-Диего Джо Байден и премьер Великобритании Риши Сунак обсудили дальнейшую помощь Украине и санкции против РФ.

Напомним также, что перед этим глава МИД Австралии Пенни Вонг на встрече с китайским коллегой призвала Пекин "делать правильные вещи" и не поставлять оружие России.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденАвстралияподдержка Украины