США пов'язують вибух під Архангельськом випробування крилатої ракети Skyfall

Представники американської розвідки пов'язують вибух у Росії під Архангельськом з випробуванням прототипу міжконтинентальної крилатої ракети з ядерною установкою "Буревісник". Про це передає РБК-Україна з посиланням на The New Youk Times.

Цю ракету НАТО позначає як SSC-X-9 Skyfall. Це крилата ракета, анімаційний ролик про яку продемонстрував російський президент Володимир Путін у 2018 році. Передбачається, що вона може досягти будь-якого куточка Землі, тому що частково приводиться в дію невеликим ядерним реактором, усуваючи звичні обмеження по дальності звичайних ракет на паливі.

За задумом розробників, Skyfall є частиною нового класу зброї, призначеного для обходу протиракетної оборони США.

У кількох недавніх доповідях Пентагону та інших урядів перспектива російських крилатих ракет з ядерним двигуном часто згадувалася як нова потенційна загроза. Вони запускаються в повітря і здатні прокласти непередбачуваний шлях на відносно малих висотах.

"Це робить їх практично неможливими для існуючих американських протиракетних систем на Алясці і в Каліфорнії, які призначені для перехоплення боєголовок міжконтинентальних балістичних ракет в космосі, проходячи в значній мірі передбачуваний шлях", - пише NYT.

Аналітики у Вашингтоні і Європі вважають, що вибух може дати уявлення про технологічні слабкості нової російської програми озброєнь.

Аварія в четвер сталася біля берега ракетного полігону "Ненокса", і за нею було те, про що місцеві чиновники спочатку повідомили як про сплеск радіації в атмосфері.

Нагадаємо, нещодавно глава "Росатому" Олексій Лихачов підтвердив, що п'ятеро співробітників саровського ядерного центру загинули в Архангельській області при випробуванні "нового спецвиробу".

Раніше повідомлялося, що 8 серпня під Архангельськом вибухнув реактивний двигун ракети. У Міноборони РФ заявляли, що жлдних викидів шкідливих речовин в атмосферу не було, а радіаційний фон в нормі.