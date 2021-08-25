США за добу евакуювали з Афганістану 19 тисяч людей

Лише за останню добу США вдалося евакуювати з Афганістану 19 тисяч людей. Наразі в аеропорті Кабулу перебуває ще 5 тисяч.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN .

Трохи більше ніж 5 тисяч людей очікують на евакуацію. Пресслужба Пентагону відзначила, що наразі літаки забирають людей з аеропорту Кабулу майже кожні 45 хвилин.

За словами представника адміністрації США, Байден намагається дотримуватися "червоної лінії", яку встановили представники радикального руху "Талібан", аби встигнути евакуювати біженців та американців з Афганістану до 31 серпня включно.



