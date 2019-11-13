Тейлор розповів про два канала зовнішньої політики США по Україні

У США існувало два канали зовнішньої політики щодо України. Про це заявив тимчасовий повірений США у справах України Вільям Тейлор під час відкритих слухань у справі про імпічмент президента Америки Дональда Трампа, передає РБК-Україна.

Як зазначив Тейлор, крім офіційного каналу зовнішньої політики, в США діяв неофіційний канал, який не підкорявся Конгресу.

"Було два канали зовнішньої політики щодо України: офіційний і неофіційний. Я належав до офіційного каналу і вів основну частину зусиль США за сприяння протидії корупції в Україні. В тому числі, до цього каналу належав Джордж Кент і працівники держдепартаменту. Цей канал відповідає за артикулювання офіційної зовнішньої політики по Україні. Він має міцну двопартійної підтримку України. В той же час я дізнався про неофіційний канал політики США щодо України, який не підкорявся Конгресу, до якого належали Курт Волкер, посол США в ЄС Гордон Сондленд, Майк Помпео, Рік Пері, Мік Малвейні і Руді Джуліані", - сказав Тейлор.

Політик повідомив, що неофіційний канал наполягав на відновленні розслідування в Україні справи, відносно сім'ї Байденов.

"Коли я прибув в Київ обидва ці канали начебто служили одній меті - зміцненню відносин США та України. Але чим далі, тим більше я дізнавався, що неофіційний канал відхилявся від цієї ідеї. Обидва канали намагалися прискорити зустріч Трампа і Зеленського в Білому домі, але Уолкер і Сондленд повідомили мені, що президент хотів почути перед зустріччю від Зеленського якісь заяви, незрозуміло які в той час. Пізніше Сондленд сказав мені, що Зеленський повинен сказати, що він не перешкоджає якимось розслідуванням. Сондленд сказав, що він не хотів, щоб звичайні учасники американо-українських телефонних переговорів були включені в найближчий розмова. Сондленд також хотів переконатися, що не буде здійснюватися стенограма розмови. Після цього Уолкер повідомив мені про зустріч із Зеленським 2 липня в Торонто. Він сказав, що Зеленський повинен зробити заяву щодо верховенства права і про необхідність розслідувати щось я не зрозумів тоді, що це було", - зазначив Тейлор.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами Тейлора, стримування російської агресії в Україні є національним інтересом США.