Суд в США признал запрет на продажу оружия людям до 21 года неконституционным

Апелляционный суд США вынес решение против федерального закона, который требует от молодых людей достичь 21 года для приобретения огнестрельного оружия. Закон признан нарушающим Вторую поправку Конституции Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

Решение, вынесенное коллегией из трех судей в Новом Орлеане, появилось на фоне серьезных изменений в сфере оборота огнестрельного оружия, произошедших после знакового решения Верховного Суда США, который расширил права на владение оружием в 2022 году.

Суд решил, что людям в возрасте от 18 до 20 лет не следует запрещать покупать оружие.

"В конце концов, текст Второй поправки включает восемнадцати-двадцатилетних лиц в число "народа", чье право на хранение и ношение оружия защищается", - говорится в решении суда.

В прошлом апелляционный суд поддерживал возрастные ограничения. Однако после решения Верховного Суда, в котором говорится о том, что ограничения на огнестрельное оружие должны основываться на исторических традициях страны, судьи в таких штатах, как Миннесота, Вирджиния и Техас, отменили подобные законы.

NBC пишет, что администрация экс-президента США Джо Байдена боролась с этими решениями. Однако неизвестно, как именно будет действовать администрация уже нового президента Дональда Трампа. Издание добавило, что во время прошлогодней предвыборной кампании он заявил аудитории Национальной стрелковой ассоциации, что "никто и пальцем не прикоснется к вашему огнестрельному оружию".

Также NBC напомнило, что Верховный суд США в прошлом году решил оставить федеральный закон об оружии в силе. Согласно Everytown for Gun Safety, данный закон требует, чтобы человеку исполнился 21 год, чтобы купить пистолет у лицензированного торговца огнестрельным оружием, и 18 лет, чтобы купить длинноствольное оружие у торговца.

Среди тех, кто оспаривал запрет, были Firearms Policy Coalition, Second Amendment Foundation и Louisiana Shooting Association.

"Если мы можем доверять молодым людям защищать нашу страну, мы, безусловно, можем доверять им владеть любым и всем законным огнестрельным оружием", - сказал Алан Готтлиб, основатель Second Amendment Foundation.