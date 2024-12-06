В США суд поддержал закон, требующий продажи TikTok: соцсеть могут запретить

Запрет TikTok в США

Напомним, в апреле президент США Джо Байден подписал закон, который позволяет запретить TikTok в США.

Закон дает китайской материнской компании TikTok, ByteDance, 270 дней на продажу TikTok. Если этого не сделать, это приведет к серьезным последствиям: TikTok будет запрещен в магазинах приложений США и в поддерживающих его интернет-хостингах.

В своем заявлении представитель TikTok назвал закон "неконституционным" и сказал, что он "уничтожит" 170 миллионов пользователей платформы в США и 7 миллионов компаний, работающих с приложением.

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