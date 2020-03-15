У США через коронавірус перенесли праймеріз у Джорджії

Фото: Джо Байден та Берні Сандерс (SoFlaOpinion)

Первинні вибори у Джорджії перенесли на 2 місяці

Проведення первинних виборів в американському штаті Джорджія довелося перенести на майже 2 місяці через небезпеку поширення коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

У суботу, 14 березня, губернатор штату Джорджія Браян Кемп оголосив про введення режиму надзвичайної ситуації, після того як було виявлено 66 випадків коронавірусу та одну смерть від COVID-19. У зв'язку з цим проведення праймеріз у штаті було перенесено з 24 березня на 19 травня.

Зазначається, що з тих самих причин напередодні було перенесено первинне голосування в американському штаті Луїзіана. У Луїзіані праймеріз відбудуться в червні, а не у квітні, як планувалося раніше.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній віце-президент США та кандидат у президенти Джо Байден переміг на праймеріз Демократичної партії у 4 штатах. Байден випередив свого конкурента Берні Сандерса у штатах Міссісіпі, Міссурі, Мічиган та Айдахо.

Також РБК-Україна писало, що чинний президент США Дональд Трамп переміг на первинних виборах у трьох штатах. На праймеріз 10 березня Трамп здобув перемогу в штатах Міссурі, Міссісіпі та Мічиган.