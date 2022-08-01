США стягують авіацію і авіаносці до Тайваню на тлі можливого візиту Пелосі, - ЗМІ

Американські військові переміщують літаки і авіаносці ближче до Тайваню на тлі інформації про можливий візит спікера Палати представників Ненсі Пелосі на острів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nikkei Asia .

Видання повідомляє, що військові спочатку були проти візиту спікера на Тайвань, але тепер, схоже, створюють буферну зону для літака Пелосі на випадок, якщо вона все ж зважиться відвідати острів.

Зазначається, що військово-морські активи США в регіоні включають авіаносець USS Ronald Reagan, десантний корабель USS Tripoli і десантний корабель USS America.

Також в Тихому океані знаходиться авіаносець "Авраам Лінкольн", десантний вертольотоносний корабель-док "Ессекс" і 36 інших військових кораблів.

Крім того, згідно з даними порталів відстеження польотів, два HC-130J Combat King II - єдина спеціалізована платформа для евакуації особового складу ВПС США - прибули на острів Окінаву з Анкориджа.