США стягують авіацію і авіаносці до Тайваню на тлі можливого візиту Пелосі, - ЗМІ
Американські військові переміщують літаки і авіаносці ближче до Тайваню на тлі інформації про можливий візит спікера Палати представників Ненсі Пелосі на острів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nikkei Asia.
Видання повідомляє, що військові спочатку були проти візиту спікера на Тайвань, але тепер, схоже, створюють буферну зону для літака Пелосі на випадок, якщо вона все ж зважиться відвідати острів.
Зазначається, що військово-морські активи США в регіоні включають авіаносець USS Ronald Reagan, десантний корабель USS Tripoli і десантний корабель USS America.
Також в Тихому океані знаходиться авіаносець "Авраам Лінкольн", десантний вертольотоносний корабель-док "Ессекс" і 36 інших військових кораблів.
Крім того, згідно з даними порталів відстеження польотів, два HC-130J Combat King II - єдина спеціалізована платформа для евакуації особового складу ВПС США - прибули на острів Окінаву з Анкориджа.
Нагадаємо, сьогодні в ЗМІ з'явилася інформація, що Пелосі повинна відвідати столицю Тайваню Тайбей 2 серпня.
На тлі цього повідомлення Китай знову попередив США, що військові КНР "не будуть сидіти склавши руки" у разі візиту "чиновника № 3 в уряді США" на острів.
Раніше РБК-Україна розкривало всі подробиці і можливі наслідки турне Пелосі по країнах Азії в матеріалі "Пелосі може відвідати Тайвань. Чому Китай проти і чим це загрожує".